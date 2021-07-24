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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1671167216731674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:17

  sergia написав:
  Alpha1251 написав:Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?

Это так просто можно сделать, даже если ЗП официальной нет?


непросто, но надо пробовать
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:19

  cohan написав:
Это так просто можно сделать, даже если ЗП официальной нет?

непросто, но надо пробовать

Настолько непросто, что даже невозможно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Славик написав:"Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп.

Та же самая проблема(
Кто-то ее из форумчан её решил, или оплатили другим способом?
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:01

Платил 23 этой же карточкой, все норма, сегодня такое:""Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп." Приват блокирует, подождем до понедельника((.

upd чат відповів наступне:"Спостерігаються тимчасові труднощі при проведенні платежів з карт MasterCard інших банків в Приват24. Наші фахівці знають та вирішують проблему.
Приносимо вибачення за незручності."
Востаннє редагувалось melkh в Нед 25 лип, 2021 14:58, всього редагувалось 1 раз.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

melkh, жалуйся в LiqPay. Через их Приват проводить оплаты в next с карт других банков.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На днях ньюшку в оделении попробовали и получилось получить новую. Смс про кб пришло, оплаты по устаносленным лимитам только по интернету проходят. Не получается добавить карту до Бильше, вылетает сесия в самом конце при ожидании смс. Почему, надо подождать?
valya
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:58

  valya написав:На днях ньюшку в оделении попробовали и получилось получить новую. Смс про кб пришло, оплаты по устаносленным лимитам только по интернету проходят. Не получается добавить карту до Бильше, вылетает сесия в самом конце при ожидании смс. Почему, надо подождать?


Через неделю нужно пробовать (20.07 полученную - также не добавляет).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:47

  valya написав:На днях ньюшку в оделении попробовали и получилось получить новую. Смс про кб пришло, оплаты по устаносленным лимитам только по интернету проходят. Не получается добавить карту до Бильше, вылетает сесия в самом конце при ожидании смс. Почему, надо подождать?

Не знаю. Добавил пару дней назад нормально. Карта также новая, буквально день прошел с момента получения.
Monk23
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Monk23 +1 через 2 дня добавилась
omb
 
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