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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:17
ВIВ, все счета.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:08
Другу частину зп пожаловали.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:28
KVV написав:
Другу частину зп пожаловали.
Любопытно, а почему так поздно?
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ВIВ
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