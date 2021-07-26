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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:17
ВIВ, все счета.
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MASolomko
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:08
Другу частину зп пожаловали.
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KVV
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:28
KVV написав:
Другу частину зп пожаловали.
Любопытно, а почему так поздно?
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ВIВ
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:18
Добрый день!Проблема с 3ds не решилась?С nexta не смог оплатить.
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IGNAT
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:23
ВIВ написав:
Подскажите, чтоб попытаться получить новую Ньюшку, надо закрыть все счета в банке (есть Ашановская кредитка) или достаточно только старую Ньюшку прибить?
Достаточно Ньюшки.
MASolomko написав:ВIВ
, все счета.
Нет. Ашанку закрывать не обязательно. Проверено на себе.
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Фантом
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:51
IGNAT написав:
Добрый день!Проблема с 3ds не решилась?С nexta не смог оплатить.
Ждём, viewtopic.php?p=5268638#p5268638
у самого осбб остался,время есть,но похоже дописделись
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Мизантрóп
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