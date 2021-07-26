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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1672167316741675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ВIВ, все счета.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:08

Другу частину зп пожаловали.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:28

  KVV написав:Другу частину зп пожаловали.

Любопытно, а почему так поздно?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день!Проблема с 3ds не решилась?С nexta не смог оплатить.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:23

  ВIВ написав:Подскажите, чтоб попытаться получить новую Ньюшку, надо закрыть все счета в банке (есть Ашановская кредитка) или достаточно только старую Ньюшку прибить?

Достаточно Ньюшки.

  MASolomko написав:ВIВ, все счета.

Нет. Ашанку закрывать не обязательно. Проверено на себе.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:51

  IGNAT написав:Добрый день!Проблема с 3ds не решилась?С nexta не смог оплатить.

Ждём, viewtopic.php?p=5268638#p5268638 у самого осбб остался,время есть,но похоже дописделись :roll:
Мизантрóп
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