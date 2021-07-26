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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ВIВ, все счета.
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:28
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый день!Проблема с 3ds не решилась?С nexta не смог оплатить.
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:23
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:51
Ждём, viewtopic.php?p=5268638#p5268638 у самого осбб остался,время есть,но похоже дописделись
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Может кто посоветует. Оформил в семью нью кард зарплатную (по которой 10% КБ). Установил приложение, активировал в банкомате карту. Она в приложении не видна. Есть только счет с названием New salar. У меня такая же карта, счет называется New card.
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