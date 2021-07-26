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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:30
jay2004 написав:
прийшла СМС о кешбеці,
Закривав вчора вранці 6 місячну ню і відкривав нову.
СМС що рахунок підключено до бонусної ню кишмиш прийшов сьогодні в 8-00.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:36
jay2004 написав:
Відпишіться чи прийшла СМС о кешбеці, пліз (бо я вже тиждень чекаю)?
Вчера 2 члена семьи открыли обычные ньюшки (старые были закрыты больше двух недель назад) - сегодня утром оба получили сообщения о подключении к кэшбеку - у одного в виде пуша в аппку, у второго - в вайбер
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:51
kreuz написав: Golf_streem написав:
Может кто посоветует. Оформил в семью нью кард зарплатную (по которой 10% КБ). Установил приложение, активировал в банкомате карту. Она в приложении не видна. Есть только счет с названием New salar. У меня такая же карта, счет называется New card.
Так а що саме Вам порадити? Чекайте повідомлення про підключення до кешбеку, до того не поспішайте витрачати.
Смущает разые названия одного и того же продукта -- New salar и New card.
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