RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1673167416751676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:прийшла СМС о кешбеці,

Закривав вчора вранці 6 місячну ню і відкривав нову.
СМС що рахунок підключено до бонусної ню кишмиш прийшов сьогодні в 8-00.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37779
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Відпишіться чи прийшла СМС о кешбеці, пліз (бо я вже тиждень чекаю)?

Вчера 2 члена семьи открыли обычные ньюшки (старые были закрыты больше двух недель назад) - сегодня утром оба получили сообщения о подключении к кэшбеку - у одного в виде пуша в аппку, у второго - в вайбер
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6640
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:51

  kreuz написав:
  Golf_streem написав:Может кто посоветует. Оформил в семью нью кард зарплатную (по которой 10% КБ). Установил приложение, активировал в банкомате карту. Она в приложении не видна. Есть только счет с названием New salar. У меня такая же карта, счет называется New card.

Так а що саме Вам порадити? Чекайте повідомлення про підключення до кешбеку, до того не поспішайте витрачати.

Смущает разые названия одного и того же продукта -- New salar и New card.
Golf_streem
 
Повідомлень: 143
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:02

  IGNAT написав:Добрый день!Проблема с 3ds не решилась?С nexta не смог оплатить.

Все працює на цю хвилину.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 592
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1673167416751676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chel_v_valenkah, Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.