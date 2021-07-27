Закривав вчора вранці 6 місячну ню і відкривав нову.
СМС що рахунок підключено до бонусної ню кишмиш прийшов сьогодні в 8-00.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:51
Смущает разые названия одного и того же продукта -- New salar и New card.
Додано: Вів 27 лип, 2021 18:02
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У дружини NEW card була добавлена в MC Bilshe у мій профіль. Вчора її стару картку закрили і відкрили нову. До речі в тому відділенні, де закривали сказали що нову можна відкрити тільки через 45 днів, в іншому відкрили без проблем.
Як правильно створити новий профіль у Bilshe щоби туди добавити нову картку? Зараз в застосунку відображаються бали зі старої картки.
Можна це зробити через кілька днів через Ukrsib online, чи тоді автоматично вона додасться до мого профілю.
Чи краще вручну створити новий профіль Bilshe дружині і вручну додати картку без 1000 балів?
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:29
привязать ещё картой,но лучше+1000
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
не очень нравится этот банк из 90тых,но и я ему тоже не очень нравлюсь!Были открыты счета, карты, и сумма давно телепалась, несколько тысяч долларов, так как я банк не использую и карту с 5% как для старого клиента не дают - решил я их забрать! Говорят снятие 1,5%^ я говорю - давайте через депозит - депоизтов нет, единственное что можно это продать доллары по их курсу в грв и снять таким образом! вопрос - как забрать доллары с минимальной потерей?
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:36
nnallex
Так де вони теліпаються: як називається рахунок/тариф? Так питаєте, ніби вони в пакеті під столом у операціоніста лежать і вам його винести треба.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:43
klug
на счету, под счет делали какие то пакеты с картами, но они уже закончились по сроку действия! для меня шок был что в этом банке даже через депозит их так не заберешь
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