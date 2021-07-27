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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:прийшла СМС о кешбеці,

Закривав вчора вранці 6 місячну ню і відкривав нову.
СМС що рахунок підключено до бонусної ню кишмиш прийшов сьогодні в 8-00.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Відпишіться чи прийшла СМС о кешбеці, пліз (бо я вже тиждень чекаю)?

Вчера 2 члена семьи открыли обычные ньюшки (старые были закрыты больше двух недель назад) - сегодня утром оба получили сообщения о подключении к кэшбеку - у одного в виде пуша в аппку, у второго - в вайбер
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:51

  kreuz написав:
  Golf_streem написав:Может кто посоветует. Оформил в семью нью кард зарплатную (по которой 10% КБ). Установил приложение, активировал в банкомате карту. Она в приложении не видна. Есть только счет с названием New salar. У меня такая же карта, счет называется New card.

Так а що саме Вам порадити? Чекайте повідомлення про підключення до кешбеку, до того не поспішайте витрачати.

Смущает разые названия одного и того же продукта -- New salar и New card.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:02

  IGNAT написав:Добрый день!Проблема с 3ds не решилась?С nexta не смог оплатить.

Все працює на цю хвилину.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У дружини NEW card була добавлена в MC Bilshe у мій профіль. Вчора її стару картку закрили і відкрили нову. До речі в тому відділенні, де закривали сказали що нову можна відкрити тільки через 45 днів, в іншому відкрили без проблем.
Як правильно створити новий профіль у Bilshe щоби туди добавити нову картку? Зараз в застосунку відображаються бали зі старої картки.
Можна це зробити через кілька днів через Ukrsib online, чи тоді автоматично вона додасться до мого профілю.
Чи краще вручну створити новий профіль Bilshe дружині і вручну додати картку без 1000 балів?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:29

  Пансер написав:У дружини NEW card була добавлена в MC Bilshe у мій профіль. Вчора її стару картку закрили і відкрили нову. До речі в тому відділенні, де закривали сказали що нову можна відкрити тільки через 45 днів, в іншому відкрили без проблем.
Як правильно створити новий профіль у Bilshe щоби туди добавити нову картку? Зараз в застосунку відображаються бали зі старої картки.
Можна це зробити через кілька днів через Ukrsib online, чи тоді автоматично вона додасться до мого профілю.
Чи краще вручну створити новий профіль Bilshe дружині і вручну додати картку без 1000 балів?
привязать ещё картой,но лучше+1000
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

не очень нравится этот банк из 90тых,но и я ему тоже не очень нравлюсь!Были открыты счета, карты, и сумма давно телепалась, несколько тысяч долларов, так как я банк не использую и карту с 5% как для старого клиента не дают - решил я их забрать! Говорят снятие 1,5%^ я говорю - давайте через депозит - депоизтов нет, единственное что можно это продать доллары по их курсу в грв и снять таким образом! вопрос - как забрать доллары с минимальной потерей?
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:36

nnallex
Так де вони теліпаються: як називається рахунок/тариф? Так питаєте, ніби вони в пакеті під столом у операціоніста лежать і вам його винести треба.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:43

klug
на счету, под счет делали какие то пакеты с картами, но они уже закончились по сроку действия! для меня шок был что в этом банке даже через депозит их так не заберешь
nnallex
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