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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:47
klug написав:
Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.
Пакет "не нужные тысячи"
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Мизантрóп
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Додано: Сер 28 лип, 2021 19:22
Мизантрóп написав: klug написав:
Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.
Пакет "не нужные тысячи"
Ну и что вы хотите от пакета с таким названием?
Не удержался, извините.
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