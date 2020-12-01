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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:47
klug написав:
Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.
Пакет "не нужные тысячи"
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Мизантрóп
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Додано: Сер 28 лип, 2021 19:22
Мизантрóп написав: klug написав:
Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.
Пакет "не нужные тысячи"
Ну и что вы хотите от пакета с таким названием?
Не удержался, извините.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 00:40
ребята, а депозиты Вы закрывали при перевыпуске NEWкарты?
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uaprofi
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Додано: Чет 29 лип, 2021 02:10
5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01
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proftpd66
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Додано: Чет 29 лип, 2021 05:50
proftpd66 написав:
5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01
Не нараховують.
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Квесторе_поверніться
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