|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:47
klug написав:
Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.
Пакет "не нужные тысячи"
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6039
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1116 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:22
Мизантрóп написав: klug написав:
Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.
Пакет "не нужные тысячи"
Ну и что вы хотите от пакета с таким названием?
Не удержался, извините.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 00:40
ребята, а депозиты Вы закрывали при перевыпуске NEWкарты?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4843
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 02:10
5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4174
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 лип, 2021 05:50
proftpd66 написав:
5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01
Не нараховують.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37790
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:31
Видали мені вчора New Card ZKP, а у банкінгу New Salary. Повідомлення про підключення до КБ ще не було.
Чомусь засумнівався, а чи вірну картку мені випустили для 10% КБ. В кого як вона обзивається? Може хтось тарифи брав (15.07.2021 їх оновлено), яка назва там?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3142
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:39
kreuz, у застосунку відкрий рахунок картки й контекстному меню є можливість переглянути тарифи.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:39
подскажите ,хочу оплатить через некст привата (находит по ибану как оплата за товары услуги платиж за реквизитами ,МСС 6012) за путевку в лагерь . Это окешбечивается здесь или нет?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1150
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:56
Яша
МСС 6012 - это перевод денег, если вы правильно выставили лимиты, то укрсиб откажет в оплате
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3200
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:02
omb код 3дсекуре укрсиб запрашивает
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1150
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|