RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1675167616771678>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.

Пакет "не нужные тысячи"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6039
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:22

  Мизантрóп написав:
  klug написав:Там можна тапнути по рахунку і у меню (три крапки у верхньому кутку праворуч) завантажити тарифи, з ними ознайомитися і зробити висновки.

Пакет "не нужные тысячи"

Ну и что вы хотите от пакета с таким названием? :-) :-)
Не удержался, извините.
M-Audio
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 23.03.11
Подякував: 413 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 00:40

ребята, а депозиты Вы закрывали при перевыпуске NEWкарты?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 21.04.11
Подякував: 690 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 02:10

5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4174
З нами з: 22.12.16
Подякував: 333 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 05:50

  proftpd66 написав:5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01

Не нараховують.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37790
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Видали мені вчора New Card ZKP, а у банкінгу New Salary. Повідомлення про підключення до КБ ще не було.

Чомусь засумнівався, а чи вірну картку мені випустили для 10% КБ. В кого як вона обзивається? Може хтось тарифи брав (15.07.2021 їх оновлено), яка назва там?
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 10.12.07
Подякував: 164 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

kreuz, у застосунку відкрий рахунок картки й контекстному меню є можливість переглянути тарифи.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 08.03.18
Подякував: 426 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

подскажите ,хочу оплатить через некст привата (находит по ибану как оплата за товары услуги платиж за реквизитами ,МСС 6012) за путевку в лагерь . Это окешбечивается здесь или нет?
Яша
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 10.04.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:56

Яша МСС 6012 - это перевод денег, если вы правильно выставили лимиты, то укрсиб откажет в оплате :)
omb
 
Повідомлень: 3200
З нами з: 08.04.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:02

omb код 3дсекуре укрсиб запрашивает
Яша
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 10.04.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1675167616771678>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, MASolomko, Sergion і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.