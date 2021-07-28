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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:08
Яша да, запрашивает и потом отменяет, если лимит на переводы выставлен
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:47
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:09
Була півроку нюкарта за підключення якої в вебверсії Сіба рограма Більше докинула 1000 бонусів. Карта закрита, випущена нова. Як правильно до Більше підвязатись, щоб капнуло вітальних 1000 бонусів?
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:44
Квесторе_поверніться я точно не уверен, но мне кажется что ее просто надо повесить на новый телефон.. чтобы возник новый пользователь.. но это просто догадки
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