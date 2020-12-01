УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:08
Яша да, запрашивает и потом отменяет, если лимит на переводы выставлен
omb
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:47
Яша написав:
подскажите ,хочу оплатить через некст привата (находит по ибану как оплата за товары услуги платиж за реквизитами ,МСС 6012) за путевку в лагерь . Это окешбечивается здесь или нет?
Якщо знаходить в розділі Послуги то можливо там МСС 4900. Ліміти в поміч.
KVV
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:09
Була півроку нюкарта за підключення якої в вебверсії Сіба рограма Більше докинула 1000 бонусів. Карта закрита, випущена нова. Як правильно до Більше підвязатись, щоб капнуло вітальних 1000 бонусів?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:44
Квесторе_поверніться я точно не уверен, но мне кажется что ее просто надо повесить на новый телефон.. чтобы возник новый пользователь.. но это просто догадки
omb
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:55
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:
5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01
Не нараховують.
закрыть и открыть в другом прокатит?
proftpd66
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:28
proftpd66 можно сразу и в этом же.. но возможно прийдется поупрашивать сотрудника укрсиба
omb
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:58
proftpd66 написав:
закрыть и открыть в другом прокатит?
Закривав і відкривав в тому самому відділенні.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:07
nnallex написав:
не очень нравится этот банк из 90тых,но и я ему тоже не очень нравлюсь!Были открыты счета, карты, и сумма давно телепалась, несколько тысяч долларов, так как я банк не использую и карту с 5% как для старого клиента не дают - решил я их забрать! Говорят снятие 1,5%^ я говорю - давайте через депозит - депоизтов нет, единственное что можно это продать доллары по их курсу в грв и снять таким образом! вопрос - как забрать доллары с минимальной потерей?
так как вам и описали
вот тут
https://mustbe.ml/kurs/
становитесь на шухер, открываете заранее пакет в удобном банке и переносите/закупаете, или сразу прикидываете что по схеме будет порядка 3-3,5% и соглашаетесь на 1,5%
cohan
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:45
При переоформлении нью карт 1000 бонусов наливают?
demichh
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