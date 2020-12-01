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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1676167716781679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:08

Яша да, запрашивает и потом отменяет, если лимит на переводы выставлен
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:47

  Яша написав:подскажите ,хочу оплатить через некст привата (находит по ибану как оплата за товары услуги платиж за реквизитами ,МСС 6012) за путевку в лагерь . Это окешбечивается здесь или нет?

Якщо знаходить в розділі Послуги то можливо там МСС 4900. Ліміти в поміч.
KVV
 
Повідомлень: 862
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:09

Була півроку нюкарта за підключення якої в вебверсії Сіба рограма Більше докинула 1000 бонусів. Карта закрита, випущена нова. Як правильно до Більше підвязатись, щоб капнуло вітальних 1000 бонусів?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:44

Квесторе_поверніться я точно не уверен, но мне кажется что ее просто надо повесить на новый телефон.. чтобы возник новый пользователь.. но это просто догадки
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:55

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:5% уже не начисляют?
я открыл около 2020/12 или 2021/01

Не нараховують.


закрыть и открыть в другом прокатит?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:28

proftpd66 можно сразу и в этом же.. но возможно прийдется поупрашивать сотрудника укрсиба
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  proftpd66 написав:закрыть и открыть в другом прокатит?

Закривав і відкривав в тому самому відділенні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:07

  nnallex написав:не очень нравится этот банк из 90тых,но и я ему тоже не очень нравлюсь!Были открыты счета, карты, и сумма давно телепалась, несколько тысяч долларов, так как я банк не использую и карту с 5% как для старого клиента не дают - решил я их забрать! Говорят снятие 1,5%^ я говорю - давайте через депозит - депоизтов нет, единственное что можно это продать доллары по их курсу в грв и снять таким образом! вопрос - как забрать доллары с минимальной потерей?


так как вам и описали

вот тут https://mustbe.ml/kurs/ становитесь на шухер, открываете заранее пакет в удобном банке и переносите/закупаете, или сразу прикидываете что по схеме будет порядка 3-3,5% и соглашаетесь на 1,5%
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:45

При переоформлении нью карт 1000 бонусов наливают?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:57

  demichh написав:При переоформлении нью карт 1000 бонусов наливают?

В прошлом месяце налили
Flamingo
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