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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:17
Flamingo написав: demichh написав:
При переоформлении нью карт 1000 бонусов наливают?
В прошлом месяце налили
А через какое время налили примерно, не помните? А то что-то нету...
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Monk23
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:53
Monk23 написав: Flamingo написав: demichh написав:
При переоформлении нью карт 1000 бонусов наливают?
В прошлом месяце налили
А через какое время налили примерно, не помните? А то что-то нету...
Точно не помню но точно не больше 10 дней (по ощущениям примерно неделя)
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Flamingo
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