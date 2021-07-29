А через какое время налили примерно, не помните? А то что-то нету...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:17
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:53
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:53
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