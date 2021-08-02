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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1680168116821683>

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УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:18

УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ще для мене незрозуміло до кінця наступне дуальне питання, яке на гілці обговорювали - дата завершення піврічної акції для нових карток.
Мені ГЛ двічі повідомила, що у випадку відкриття картки посеред місяця (приклад - 16-те число грудня м.р.) місяць відкриття враховується як повний, тобто кінець дії акції - 31.05.21
Водночас, дехто тут відписувався, що таки картки були робочими до конкретного числа 7-го місяця з моменту відкриття (у випадку мого прикладу - до 15 червня) і дехто отримав КБ за ці 15 днів.
Запитую, бо є картка, відкрита 18.03, тобто серпень у неї, зі слів ГЛ, останній повний місяць. Хоча може бути варіант, що діятиме до 17-го вересня, з подальшою виплатою КБ у жовтні.
Чи був у когось приклад нарахування по одній із карток за повних 6 місяців (з N дати 01 Mісяця користування по N дату 07 Mісяця користування мінус 1 день) ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 03 сер, 2021 00:00, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:33

  stas_rst написав:Ще для мене незрозуміло до кінця наступне дуальне питання, яке на гілці обговорювали - дата завершення піврічної акції для нових карток.
Мені ГЛ двічі повідомила, що у випадку відкриття картки посеред місяця (приклад - 16-те число грудня м.р.) місяць відкриття враховується як повний, тобто кінець дії акції - 31.05.21
Водночас, дехто тут відписувався, що таки картки були робочими до конкретного числа 7-го місяця з моменту відкриття (у випадку мого прикладу - до 15 червня) і дехто отримав КБ за ці 15 днів.
Запитую, бо є картка, відкрита 18.04, тобто серпень у неї, зі слів ГЛ, останній повний місяць. Хоча може бути варіант, що діятиме до 17-го вересня, з подальшою виплатою КБ у жовтні.
Чи був у когось приклад нарахування по одній із карток за повних 6 місяців (з N дати 01 Mісяця користування по N дату 07 Mісяця користування мінус 1 день) ?


спросите менеджера )) ответ заранее известен - 6 мес включая мес открытия
опыт был только случайный, свинорылство не позволяет так рисковать :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:46

  stas_rst написав:Ще для мене незрозуміло до кінця наступне дуальне питання, яке на гілці обговорювали - дата завершення піврічної акції для нових карток.
Мені ГЛ двічі повідомила, що у випадку відкриття картки посеред місяця (приклад - 16-те число грудня м.р.) місяць відкриття враховується як повний, тобто кінець дії акції - 31.05.21
Водночас, дехто тут відписувався, що таки картки були робочими до конкретного числа 7-го місяця з моменту відкриття (у випадку мого прикладу - до 15 червня) і дехто отримав КБ за ці 15 днів.
Запитую, бо є картка, відкрита 18.04, тобто серпень у неї, зі слів ГЛ, останній повний місяць. Хоча може бути варіант, що діятиме до 17-го вересня, з подальшою виплатою КБ у жовтні.
Чи був у когось приклад нарахування по одній із карток за повних 6 місяців (з N дати 01 Mісяця користування по N дату 07 Mісяця користування мінус 1 день) ?

Если карта открыта в апреле, то последний месяц начисления кешбека сентябрь, а не август, так как это будет 6-ой месяц. А насчёт 7-го месяца, единой практики нет, судя по отписавшимся здесь у всех по-разному. Должно приходить сообщение об отключении от программы кешбека, вот с этого момента и не начисляется.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:58

УкрСибБанк BNP Paribas Group

Помилився в місяці відкриття, 18.03 звісно ж. Дякую
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 03 сер, 2021 00:01, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:59

  Oktawa написав:Должно приходить сообщение об отключении от программы кешбека, вот с этого момента и не начисляется.

Ні, таке повідомлення не приходить.

Щодо історії у червні, то моя особиста думка, що накосячив технічний відділ, бо зміни були застосовані до усіх синхронно і терміни ні з чого не випливають.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 00:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

klug написав:
  Oktawa написав:Должно приходить сообщение об отключении от программы кешбека, вот с этого момента и не начисляется.

Ні, таке повідомлення не приходить.

Щодо історії у червні, то моя особиста думка, що накосячив технічний відділ, бо зміни були застосовані до усіх синхронно і терміни ні з чого не випливають.
Ви схиляєтесь до думки, що таки зараховується перший місяць - повний, незалежно від дати відкриття? А завершення акції - останній день 6-го місяця?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 01:28

  stas_rst написав:Ви схиляєтесь до думки, що таки зараховується перший місяць - повний, незалежно від дати відкриття? А завершення акції - останній день 6-го місяця?

За логікою і за правилами саме так має бути:
1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки.

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf

У той же час, Сибас не раз вже діяв поза логікою та правилами, іноді аж дивуєшся на скільки, але поки ніби кожного разу на користь гравців казино. От, наприклад, писали про 13-ту ЗП viewtopic.php?p=5100361#p5100361

Мене особисто у таких кейсах завжди відлякує варіант, коли казино раптово змінює позицію і гравець опиняється у ситуації, коли може апелювати лише категоріями "а я читав в інтернеті, що у когось було не так" і не має документа, на який можна було б однозначно послатися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 06:58

УкрСибБанк BNP Paribas Group

Смс про КБ не прийшла :(
На двох попередніх - у першу ж ніч.
Варто уже турбувати ГЛ чи ще почекати ?
ПС. Тільки написав і прийшла :) 5 хв :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 03 сер, 2021 07:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:11

  stas_rst написав:Смс про КБ не прийшла :(
На двох попередніх - у першу ж ніч.
Варто уже турбувати ГЛ чи ще почекати ?
Тільки написав і прийшла :) 5 хв :)

А по свіжих New Card ZKP комусь таке повідомлення приходило? Бо на 2х нам не надіслали нічого (( Невже, 2х10кгрн даремно заплачено...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:Смс про КБ не прийшла :(

Если раньше смс приходило около 5 утра всегда - то сейчас по ходу пофиксили и приходит уже в раЁне 8-ми. Типа "пОСаны на раЁне" жаловались что рано будят их смсками :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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