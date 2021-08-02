Ще для мене незрозуміло до кінця наступне дуальне питання, яке на гілці обговорювали - дата завершення піврічної акції для нових карток. Мені ГЛ двічі повідомила, що у випадку відкриття картки посеред місяця (приклад - 16-те число грудня м.р.) місяць відкриття враховується як повний, тобто кінець дії акції - 31.05.21 Водночас, дехто тут відписувався, що таки картки були робочими до конкретного числа 7-го місяця з моменту відкриття (у випадку мого прикладу - до 15 червня) і дехто отримав КБ за ці 15 днів. Запитую, бо є картка, відкрита 18.03, тобто серпень у неї, зі слів ГЛ, останній повний місяць. Хоча може бути варіант, що діятиме до 17-го вересня, з подальшою виплатою КБ у жовтні. Чи був у когось приклад нарахування по одній із карток за повних 6 місяців (з N дати 01 Mісяця користування по N дату 07 Mісяця користування мінус 1 день) ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 03 сер, 2021 00:00, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst написав:Ще для мене незрозуміло до кінця наступне дуальне питання, яке на гілці обговорювали - дата завершення піврічної акції для нових карток. Мені ГЛ двічі повідомила, що у випадку відкриття картки посеред місяця (приклад - 16-те число грудня м.р.) місяць відкриття враховується як повний, тобто кінець дії акції - 31.05.21 Водночас, дехто тут відписувався, що таки картки були робочими до конкретного числа 7-го місяця з моменту відкриття (у випадку мого прикладу - до 15 червня) і дехто отримав КБ за ці 15 днів. Запитую, бо є картка, відкрита 18.04, тобто серпень у неї, зі слів ГЛ, останній повний місяць. Хоча може бути варіант, що діятиме до 17-го вересня, з подальшою виплатою КБ у жовтні. Чи був у когось приклад нарахування по одній із карток за повних 6 місяців (з N дати 01 Mісяця користування по N дату 07 Mісяця користування мінус 1 день) ?
спросите менеджера )) ответ заранее известен - 6 мес включая мес открытия опыт был только случайный, свинорылство не позволяет так рисковать
stas_rst написав:Ще для мене незрозуміло до кінця наступне дуальне питання, яке на гілці обговорювали - дата завершення піврічної акції для нових карток. Мені ГЛ двічі повідомила, що у випадку відкриття картки посеред місяця (приклад - 16-те число грудня м.р.) місяць відкриття враховується як повний, тобто кінець дії акції - 31.05.21 Водночас, дехто тут відписувався, що таки картки були робочими до конкретного числа 7-го місяця з моменту відкриття (у випадку мого прикладу - до 15 червня) і дехто отримав КБ за ці 15 днів. Запитую, бо є картка, відкрита 18.04, тобто серпень у неї, зі слів ГЛ, останній повний місяць. Хоча може бути варіант, що діятиме до 17-го вересня, з подальшою виплатою КБ у жовтні. Чи був у когось приклад нарахування по одній із карток за повних 6 місяців (з N дати 01 Mісяця користування по N дату 07 Mісяця користування мінус 1 день) ?
Если карта открыта в апреле, то последний месяц начисления кешбека сентябрь, а не август, так как это будет 6-ой месяц. А насчёт 7-го месяца, единой практики нет, судя по отписавшимся здесь у всех по-разному. Должно приходить сообщение об отключении от программы кешбека, вот с этого момента и не начисляется.
У той же час, Сибас не раз вже діяв поза логікою та правилами, іноді аж дивуєшся на скільки, але поки ніби кожного разу на користь гравців казино. От, наприклад, писали про 13-ту ЗП viewtopic.php?p=5100361#p5100361
Мене особисто у таких кейсах завжди відлякує варіант, коли казино раптово змінює позицію і гравець опиняється у ситуації, коли може апелювати лише категоріями "а я читав в інтернеті, що у когось було не так" і не має документа, на який можна було б однозначно послатися.