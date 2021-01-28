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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1681168216831684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:32

  valya написав:
  Stringer написав:Да, проверил в приложении, появилась надпись, что карта участвует. А первые три дня был очень зол

А где посмотреть такую надпись? Уже больше 2 недель не возможно добавить карту до Бильше

либо вверху справа - картинку подарка нажимать, либо вверху слева в меню - выбрать "Экстра бильше".
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:58

Зарплатные тоже нью карт зкп?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:07

  demichh написав:Зарплатные тоже нью карт зкп?

Ви чи приколютесь, чи що. У мене в договорі й тарифах New Card ZKP написано: viewtopic.php?p=5270386#p5270386
kreuz
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Повідомлень: 3173
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:14

В договоре у меня 3.1: на условиях тарифплана ньюкарт.
Горячка продукт только завтра увидит.
Распечатали мне два тарифа:
нюкарт зкп с 15.07.21- бесплатно снятие в банкоматах
И тариф ньюкарт с 28.01.21-. Там платное
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:22

  demichh написав:В договоре у меня 3.1: на условиях тарифплана ньюкарт.
Горячка продукт только завтра увидит.
Распечатали мне два тарифа:
нюкарт зкп с 15.07.21- бесплатно снятие в банкоматах
И тариф ньюкарт с 28.01.21-. Там платное

Мій договір і тарифи відповідають один одному. Втім, Ваш варіант може виявитися й вірним, хтозна...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:29

kreuz

А у вас в 3.1 написано на условиях ТП нью карт зкп?
Или в каком пункте название продукта в договоре?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:38

  demichh написав:А у вас в 3.1 написано на условиях ТП нью карт зкп?
Или в каком пункте название продукта в договоре?

Так, спеціально подивився п. договору 3.1, на картці та у тарифах, усюди написано New Card ZKP. Лише у банкінгу Salary картковий називається.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:52

Думаю, мне не тот открыли: Зарплатный должен быть с бескомиссионным снятием в банкоматах (ньюкарт зкп)

Безкоштовне: відкриття, обслуговування, зняття готівки у всіх банкоматах та поповнення картки через термінали EasyPay
Завтра буду уточнять.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 03 сер, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Граждане зарплатники ZKP, получившие карты на днях, так что, смс о подключении к программе кешбека так и не пришло?
Ferlakur
 
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