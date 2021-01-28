либо вверху справа - картинку подарка нажимать, либо вверху слева в меню - выбрать "Экстра бильше".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:32
либо вверху справа - картинку подарка нажимать, либо вверху слева в меню - выбрать "Экстра бильше".
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:07
Ви чи приколютесь, чи що. У мене в договорі й тарифах New Card ZKP написано: viewtopic.php?p=5270386#p5270386
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:14
В договоре у меня 3.1: на условиях тарифплана ньюкарт.
Горячка продукт только завтра увидит.
Распечатали мне два тарифа:
нюкарт зкп с 15.07.21- бесплатно снятие в банкоматах
И тариф ньюкарт с 28.01.21-. Там платное
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:22
Мій договір і тарифи відповідають один одному. Втім, Ваш варіант може виявитися й вірним, хтозна...
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:29
kreuz
А у вас в 3.1 написано на условиях ТП нью карт зкп?
Или в каком пункте название продукта в договоре?
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:38
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:52
Думаю, мне не тот открыли: Зарплатный должен быть с бескомиссионным снятием в банкоматах (ньюкарт зкп)
Безкоштовне: відкриття, обслуговування, зняття готівки у всіх банкоматах та поповнення картки через термінали EasyPay
Завтра буду уточнять.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 03 сер, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Граждане зарплатники ZKP, получившие карты на днях, так что, смс о подключении к программе кешбека так и не пришло?
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