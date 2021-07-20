v57 написав:не понимаю как у здешних получается переоткрывать сразу? мне тупо- приходи через 45 да техн.возможность есть, но нам нельзя вы че их пугаете, шоколадки суете или как?
Ну вот кейс недельной давности - дочь и супруга пошли за новыми картами (старые закрыты ща две недели до того). Через три минуты супруга выходит и рассказывает сказку про серого бычка которую ей поведали (по 45 дней). Я ей пошли сейчас все решим. Не не пойду. Через 7 минут выходит дочь с новой картой. Ее специалист ничего такого не выдумывала. Жена тут таки тоже идет к ней и через 10 минут выходит с картой. В рбщем попасть надо на правильного спеца. А вы похоже все на неправильных попадаете