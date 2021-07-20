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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1682168316841685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:05

  v57 написав:не понимаю как у здешних получается переоткрывать сразу?
мне тупо- приходи через 45
да техн.возможность есть, но нам нельзя
вы че их пугаете, шоколадки суете или как? :)

Ну вот кейс недельной давности - дочь и супруга пошли за новыми картами (старые закрыты ща две недели до того). Через три минуты супруга выходит и рассказывает сказку про серого бычка которую ей поведали (по 45 дней). Я ей пошли сейчас все решим. Не не пойду. Через 7 минут выходит дочь с новой картой. Ее специалист ничего такого не выдумывала. Жена тут таки тоже идет к ней и через 10 минут выходит с картой. В рбщем попасть надо на правильного спеца. А вы похоже все на неправильных попадаете :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:Граждане зарплатники ZKP, получившие карты на днях, так что, смс о подключении к программе кешбека так и не пришло?
Вчера получил карту, пока тишина. Гробовая.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:17

  Alpha1251 написав:
Ferlakur написав:Граждане зарплатники ZKP, получившие карты на днях, так что, смс о подключении к программе кешбека так и не пришло?
Вчера получил карту, пока тишина. Гробовая.


С 20.07.2021 - нету.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  v57 написав:не понимаю как у здешних получается переоткрывать сразу?
мне тупо- приходи через 45

Минулого тижня закривав картку, і зразу хотів відкрити нову - не захотіли відкрити. Прийшов в інше відділення - відкрили без проблем. Якщо у вашому місті є декілька відділень, пробуйте в іншому.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:52

так у них же вроде надо
перебранчеваться сначала на конкретное от-е
так шо- походить попробовать не очень удобно :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 05:14

  v57 написав:так у них же вроде надо
перебранчеваться сначала на конкретное от-е
так шо- походить попробовать не очень удобно :)

Перебранчеваться надо чтобы закрыть карту при наличии у тебя виртуального персмена. Открывать новыю карту можно в любом отделении. Перебранчевание прииэтом не надо
Flamingo
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Повідомлень: 6690
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:06

вот оно как! спс, + обоим
v57
 
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З нами з: 14.03.10
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:13

  Alpha1251 написав:Коллеги с ZKP, подскажите, пожалуйста, так быть не должно?
Или пофксится, надо подождать?

Не повинно.
Через пару днів пофікситься зняття готівки на 0,001% в касі і в банкоматах фо фрі.
KVV
 
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