УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 19:05
v57 написав:
не понимаю как у здешних получается переоткрывать сразу?
мне тупо- приходи через 45
да техн.возможность есть, но нам нельзя
вы че их пугаете, шоколадки суете или как?
Ну вот кейс недельной давности - дочь и супруга пошли за новыми картами (старые закрыты ща две недели до того). Через три минуты супруга выходит и рассказывает сказку про серого бычка которую ей поведали (по 45 дней). Я ей пошли сейчас все решим. Не не пойду. Через 7 минут выходит дочь с новой картой. Ее специалист ничего такого не выдумывала. Жена тут таки тоже идет к ней и через 10 минут выходит с картой. В рбщем попасть надо на правильного спеца. А вы похоже все на неправильных попадаете
Flamingo
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Додано: Вів 03 сер, 2021 19:05
Ferlakur написав:Граждане зарплатники ZKP, получившие карты на днях, так что, смс о подключении к программе кешбека так и не пришло?
Вчера получил карту, пока тишина. Гробовая.
Alpha1251
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Додано: Вів 03 сер, 2021 20:17
Alpha1251 написав: Ferlakur написав:Граждане зарплатники ZKP, получившие карты на днях, так что, смс о подключении к программе кешбека так и не пришло?
Вчера получил карту, пока тишина. Гробовая.
С 20.07.2021 - нету.
jay2004
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:09
v57 написав:
не понимаю как у здешних получается переоткрывать сразу?
мне тупо- приходи через 45
Минулого тижня закривав картку, і зразу хотів відкрити нову - не захотіли відкрити. Прийшов в інше відділення - відкрили без проблем. Якщо у вашому місті є декілька відділень, пробуйте в іншому.
Пансер
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:52
так у них же вроде надо
перебранчеваться сначала на конкретное от-е
так шо- походить попробовать не очень удобно
v57
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Додано: Сер 04 сер, 2021 05:14
v57 написав:
так у них же вроде надо
перебранчеваться сначала на конкретное от-е
так шо- походить попробовать не очень удобно
Перебранчеваться надо чтобы закрыть карту при наличии у тебя виртуального персмена. Открывать новыю карту можно в любом отделении. Перебранчевание прииэтом не надо
Flamingo
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:06
вот оно как! спс, + обоим
v57
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Додано: Сер 04 сер, 2021 09:13
Alpha1251 написав:
Коллеги с ZKP, подскажите, пожалуйста, так быть не должно?
Или пофксится, надо подождать?
Не повинно.
Через пару днів пофікситься зняття готівки на 0,001% в касі і в банкоматах фо фрі.
KVV
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