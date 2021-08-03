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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1683168416851686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:28

  jay2004 написав:
  Ferlakur написав:Смс о подключении кешбека зарплатникам так и нет? Че вы поддержку не терзаете?


Она уверенно глаголит, о подключении кешбека. Будет проверено 16 августа практическим путём (начало ведения ZKP - 15.07.2021).

P.S. А что Вам чат вещает? :)

Я еще не открывал) Вчера подал заявку на сайте, никто не звонит. Пойду на этой неделе сам в отделение.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:26

Открыта зарплатная NEW Card, СМС по кешбеку сказали будет после зачисления зарплаты. А если не будет зарплаты. то и кешбека не будет, даже 5%? Кто пользуется зарплатной без зарплаты, подскажите?
Hit777
 
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