Я еще не открывал) Вчера подал заявку на сайте, никто не звонит. Пойду на этой неделе сам в отделение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:28
Я еще не открывал) Вчера подал заявку на сайте, никто не звонит. Пойду на этой неделе сам в отделение.
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:26
Открыта зарплатная NEW Card, СМС по кешбеку сказали будет после зачисления зарплаты. А если не будет зарплаты. то и кешбека не будет, даже 5%? Кто пользуется зарплатной без зарплаты, подскажите?
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