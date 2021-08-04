Я еще не открывал) Вчера подал заявку на сайте, никто не звонит. Пойду на этой неделе сам в отделение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:28
Я еще не открывал) Вчера подал заявку на сайте, никто не звонит. Пойду на этой неделе сам в отделение.
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:26
Открыта зарплатная NEW Card, СМС по кешбеку сказали будет после зачисления зарплаты. А если не будет зарплаты. то и кешбека не будет, даже 5%? Кто пользуется зарплатной без зарплаты, подскажите?
Додано: Сер 04 сер, 2021 18:22
прикол сьогоднішнього дня - Нова НьюКард, прописана 2-го серпня у додатках Сільпо і Фора, сьогодні дружно звідти пропала разом із Тас Б5. Обидві наявні у Мастерпас і відновились після повторного "додати картку" і лукапу через Сіб. Причому, лукап Сіб відновив і Б5 Тасі, підтягнувши з Мастерпас
В чому прикол ?
Додано: Сер 04 сер, 2021 18:38
Прикол в том что мастерпасс кошелёк невероятно глюкавая штука. Какой фортель она выкинет в следующий раз предсказать невозможно
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Друзі, підскажіть, маючи ню кард можна відкрити зарплатну? При відкритті треба десь вказувати місце роботи? Якщо я ФОП відкрити вдасться?
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:45
Ні, першу треба закрити.
Ні.
Відкрити - вдасться, використовувати - під питанням. Сибас вимагає конкретне призначення платежу для того, щоб зарахування вважалося цільовим. Для ФОПа, що працює без найманих працівників, згадка про ЗП у призначенні - це червона ганчірка на багатьох рівнях.
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А какая именно формулировка требуется? И откуда эта информация?
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