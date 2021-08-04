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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:28

  jay2004 написав:
  Ferlakur написав:Смс о подключении кешбека зарплатникам так и нет? Че вы поддержку не терзаете?


Она уверенно глаголит, о подключении кешбека. Будет проверено 16 августа практическим путём (начало ведения ZKP - 15.07.2021).

P.S. А что Вам чат вещает? :)

Я еще не открывал) Вчера подал заявку на сайте, никто не звонит. Пойду на этой неделе сам в отделение.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:26

Открыта зарплатная NEW Card, СМС по кешбеку сказали будет после зачисления зарплаты. А если не будет зарплаты. то и кешбека не будет, даже 5%? Кто пользуется зарплатной без зарплаты, подскажите?
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:22

прикол сьогоднішнього дня - Нова НьюКард, прописана 2-го серпня у додатках Сільпо і Фора, сьогодні дружно звідти пропала разом із Тас Б5. Обидві наявні у Мастерпас і відновились після повторного "додати картку" і лукапу через Сіб. Причому, лукап Сіб відновив і Б5 Тасі, підтягнувши з Мастерпас
В чому прикол ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:38

Прикол в том что мастерпасс кошелёк невероятно глюкавая штука. Какой фортель она выкинет в следующий раз предсказать невозможно :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Друзі, підскажіть, маючи ню кард можна відкрити зарплатну? При відкритті треба десь вказувати місце роботи? Якщо я ФОП відкрити вдасться?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:45

  Sain_повернувся написав:Друзі, підскажіть, маючи ню кард можна відкрити зарплатну?

Ні, першу треба закрити.
  Sain_повернувся написав:При відкритті треба десь вказувати місце роботи?

Ні.
  Sain_повернувся написав:Якщо я ФОП відкрити вдасться?

Відкрити - вдасться, використовувати - під питанням. Сибас вимагає конкретне призначення платежу для того, щоб зарахування вважалося цільовим. Для ФОПа, що працює без найманих працівників, згадка про ЗП у призначенні - це червона ганчірка на багатьох рівнях.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

klug написав:Сибас вимагає конкретне призначення платежу для того, щоб зарахування вважалося цільовим.


А какая именно формулировка требуется? И откуда эта информация?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:27

  Alpha1251 написав:
klug написав:Сибас вимагає конкретне призначення платежу для того, щоб зарахування вважалося цільовим.


А какая именно формулировка требуется? И откуда эта информация?

На питання, яким чином банк визначає, що зайшла ЗП у відділенні продемонстрували шаблон платіжки з таким призначенням платежу, стверджували, що виплати з іншим призначенням ЗП вони вважати не будуть, навіть якщо вони будуть надходити з рахунків 2600. Дослівно текст не пам'ятаю, але щось на кшталт: "Заробітна плата за липень 2021".

P.S. були повідомлення, що банка коректно обробляє виплату ЗП через Прихват, який розсилає її на картки інших банків через свій Р2Р, а не СЕП, тому менеджер описав лише частину кейсів. З іншого боку, при впровадженні продукту там були такі косяки, що можливо ці операції проходили як ЗП не тому, що Сибас такий розумний, а зовсім навпаки...
klug
 
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