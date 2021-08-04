Ferlakur написав:А якщо буде "зарплата... "? Або "аванс... "?
Я ж не працівник банку... Доповідаю, як мене проконсультували. Щодо авансу і відпускних, то це все байдуже, тут немає умови, що 10% платять лише з цільових коштів. Головне, щоб не рідше ніж раз на 2 місці приходило зарахування, яке банка би визначила, як ЗП - цього достатньо, щоб корова доїлася.
Alpha1251 написав:Хотя с практической точки зрения - ерунда полная. Разве что посадить человека или нейронную сеть вычитывать назначения платежей.
Взагалі-то подібна система у банки і так має бути зі справжніми чи біо-роботами. Платежі юридичних осіб контролюються на багато суворіше і згадка про ЗП - це тригер для банку (відправника) проконтролювати сплату податків. Тому бухгалтер наполегливо радила мені нічого такого у призначенні не писати.
Alpha1251 написав:Может там по ключевым словам? Например, ФОПам писать "Перевод личных средств. Все налоги уплачены (НЕ заробітна плата за липень 2021)"
Кейс для ФОПа мене особливо цікавив, але ніяких спеціальних варіантів вони мені не запропонували, крім спроби перетягнути до них на обслуговування з отриманням коштів на All inclusive, що позбавляло основний задум усілякого сенсу.
Мушу зазначити, що це усе теорія і більша її частина з відділення. Якщо хтось має інший практичний досвід, то прошу виправити чи доповнити.
Andey написав:переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?
Завтра о 8-й ранку Вам прийде СМС про підключення. До того часу нічого не платіть.
Востаннє редагувалось klug в Чет 05 сер, 2021 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Andey написав:переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?
Заявка не нужна - завтра в 8 утра ждите смс о подключении к кэшбеку. Стар Информ + уже отключили, а без "плюса" включили?
первым делом плюс отключил через горячку. Но сказали что в конце месяца все равно снимут за него, т. к. он был подключен. В прошлый раз мне менеджер при оформлении его отключила и сразу установила старинформ без плюса. В этот раз так не получилось почему-то
Перевыпустил нью кард спустя 45 дней после закрытия предыдущей. Зарегался с новой в интернет банкинге, а там святятся все данные по предыдущей карте: транзакции, начисленный кэшбек, баллы в экста больше. Как такое может быть? Или мне ее неправильно переоткрыли?
Andey написав:первым делом плюс отключил через горячку. Но сказали что в конце месяца все равно снимут за него, т. к. он был подключен.
Чому Ви вірите менеджерам, а не тарифам?
(18) Star Inform + – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів, яка передбачає інформування, що надається в рамках «Star Inform», та розширений набір електронних повідомлень про операції за всіма іншими картковими та накопичувальними Рахунками Тарифного плану, в тому числі комісії, страхові платежі, нарахування відсотків тощо. Комісія стягується за кожну підключену послугу, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, в разі наявності зарахувань коштів у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів у розмірі від 10 грн/міс за будь - яким картрахунком, відкритим у рамках Тарифного плану