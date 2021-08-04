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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1684168516861687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:49

переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:56

  Ferlakur написав:А якщо буде "зарплата... "? Або "аванс... "?

Я ж не працівник банку... Доповідаю, як мене проконсультували. Щодо авансу і відпускних, то це все байдуже, тут немає умови, що 10% платять лише з цільових коштів. Головне, щоб не рідше ніж раз на 2 місці приходило зарахування, яке банка би визначила, як ЗП - цього достатньо, щоб корова доїлася.

  Alpha1251 написав:Хотя с практической точки зрения - ерунда полная. Разве что посадить человека или нейронную сеть вычитывать назначения платежей.

Взагалі-то подібна система у банки і так має бути зі справжніми чи біо-роботами. Платежі юридичних осіб контролюються на багато суворіше і згадка про ЗП - це тригер для банку (відправника) проконтролювати сплату податків. Тому бухгалтер наполегливо радила мені нічого такого у призначенні не писати.

  Alpha1251 написав:Может там по ключевым словам? Например, ФОПам писать "Перевод личных средств. Все налоги уплачены (НЕ заробітна плата за липень 2021)" :D

Кейс для ФОПа мене особливо цікавив, але ніяких спеціальних варіантів вони мені не запропонували, крім спроби перетягнути до них на обслуговування з отриманням коштів на All inclusive, що позбавляло основний задум усілякого сенсу.

Мушу зазначити, що це усе теорія і більша її частина з відділення. Якщо хтось має інший практичний досвід, то прошу виправити чи доповнити.

  Andey написав:переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?

Завтра о 8-й ранку Вам прийде СМС про підключення. До того часу нічого не платіть.
Востаннє редагувалось klug в Чет 05 сер, 2021 17:57, всього редагувалось 1 раз.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:56

  Andey написав:переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?

Якщо звичайна Нью кард (не зарплатна), то завтра зранку чекайте смс.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:56

  Andey написав:переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?

Заявка не нужна - завтра в 8 утра ждите смс о подключении к кэшбеку. Стар Информ + уже отключили, а без "плюса" включили?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:35

Закрыл нью карт (выдали как зарплатку), открыл ньюкарт зкп.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:22

  Flamingo написав:
  Andey написав:переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?

Заявка не нужна - завтра в 8 утра ждите смс о подключении к кэшбеку. Стар Информ + уже отключили, а без "плюса" включили?

первым делом плюс отключил через горячку. Но сказали что в конце месяца все равно снимут за него, т. к. он был подключен.
В прошлый раз мне менеджер при оформлении его отключила и сразу установила старинформ без плюса. В этот раз так не получилось почему-то
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:27

Перевыпустил нью кард спустя 45 дней после закрытия предыдущей. Зарегался с новой в интернет банкинге, а там святятся все данные по предыдущей карте: транзакции, начисленный кэшбек, баллы в экста больше. Как такое может быть? Или мне ее неправильно переоткрыли?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:29

  Andey написав:первым делом плюс отключил через горячку. Но сказали что в конце месяца все равно снимут за него, т. к. он был подключен.

Чому Ви вірите менеджерам, а не тарифам?
(18) Star Inform + – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів, яка передбачає інформування, що надається в рамках «Star Inform», та розширений набір електронних повідомлень про операції за всіма іншими картковими та накопичувальними Рахунками Тарифного плану, в тому числі комісії, страхові платежі, нарахування відсотків тощо.
Комісія стягується за кожну підключену послугу, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, в разі наявності зарахувань коштів у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів у
розмірі від 10 грн/міс за будь - яким картрахунком, відкритим у рамках Тарифного плану

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
klug
 
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