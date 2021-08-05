Додано: Чет 05 сер, 2021 17:56

Ferlakur написав: А якщо буде "зарплата... "? Або "аванс... "? А якщо буде "зарплата... "? Або "аванс... "?

Alpha1251 написав: Хотя с практической точки зрения - ерунда полная. Разве что посадить человека или нейронную сеть вычитывать назначения платежей. Хотя с практической точки зрения - ерунда полная. Разве что посадить человека или нейронную сеть вычитывать назначения платежей.

Alpha1251 написав: Может там по ключевым словам? Например, ФОПам писать "Перевод личных средств. Все налоги уплачены (НЕ заробітна плата за липень 2021)" Может там по ключевым словам? Например, ФОПам писать "Перевод личных средств. Все налоги уплачены (НЕ заробітна плата за липень 2021)"

Andey написав: переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку? переоформив сьогодні Нью Кард після 45 днів очікування. Підключення до кешбеку коли відбувається? чи треба подавати заявку?

Я ж не працівник банку... Доповідаю, як мене проконсультували. Щодо авансу і відпускних, то це все байдуже, тут немає умови, що 10% платять лише з цільових коштів. Головне, щоб не рідше ніж раз на 2 місці приходило зарахування, яке банка би визначила, як ЗП - цього достатньо, щоб корова доїлася.Взагалі-то подібна система у банки і так має бути зі справжніми чи біо-роботами. Платежі юридичних осіб контролюються на багато суворіше і згадка про ЗП - це тригер для банку (відправника) проконтролювати сплату податків. Тому бухгалтер наполегливо радила мені нічого такого у призначенні не писати.Кейс для ФОПа мене особливо цікавив, але ніяких спеціальних варіантів вони мені не запропонували, крім спроби перетягнути до них на обслуговування з отриманням коштів на All inclusive, що позбавляло основний задум усілякого сенсу.Мушу зазначити, що це усе теорія і більша її частина з відділення. Якщо хтось має інший практичний досвід, то прошу виправити чи доповнити.Завтра о 8-й ранку Вам прийде СМС про підключення. До того часу нічого не платіть.