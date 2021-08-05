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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:50
Как же тогда в Экстра больше через приложение зарегистрироваться, если в онлайн банкинге показывает что там уже есть и количество баллов? Или тогда непосредственно на сайте мастеркардбильше регистрировать карту? Но начислят ли в таком случае бонусные баллы за регистрацию?
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