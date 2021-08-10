УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 11:12
ramzes4 написав:
Пришло сообщение
Карта (Ньюкард ЗП) открывалась в феврале.
Шановний клієнте, 11.09.2021 тарифний план вашого рахунку 2620* буде змінено на «New Card ЗКП». З цього моменту відбудеться повторне підключення програми кешбеку у розмірі 10% за онлайн покупки на наступні 6 місяців.
Аналогично, но к меня она и так уже ЗКП с февраля.
Подробности:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/promotional_pages/change_conditions_salary_card_new_card/
ol_zy
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Додано: Сер 11 сер, 2021 11:14
guntherhouse777 написав:
Навіть кредитні кошти можна переказати БЕЗ КОМІСІЇ 💸
✅Швидко та просто переказуйте кошти рідним чи друзям з картки з лімітом через додаток UKRSIB online
✅Ваш кредитний ліміт на картці 49000 грн.
Прислал сибас такую мульку. Но это ж не Пумба?)
главный вопрос или оно попадает в льготный тариф или сразу же процентик начнет капать. А сам перевод может и без комиса быть...
ol_zy
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Додано: Сер 11 сер, 2021 11:18
То есть, вместо года, как обещали при оформлении, карта будет действовать, всего, 8 месяцев.
wig
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Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23
wig
Виходить, що так.
В майбутньому зарплатки теж тільки на 6 місяців
V2
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Додано: Сер 11 сер, 2021 11:26
wig написав:
То есть, вместо года, как обещали при оформлении, карта будет действовать, всего, 8 месяцев.
И это еще оптимистический вариант. )
Aps
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Додано: Сер 11 сер, 2021 11:44
Aps написав: wig написав:
То есть, вместо года, как обещали при оформлении, карта будет действовать, всего, 8 месяцев.
И это еще оптимистический вариант. )
Да, в пессимистичном за июль-август, вообще, кєшбека не будет.
wig
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Додано: Сер 11 сер, 2021 12:22
Что значит "переподклбчены" - обнулят срок и полгода от 11 сент? Или как ? Или старый отработанный срок зачёт ?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:05
В смысле, "новым клиентам, которые получат карту после 11 сентября", если "Пропозиція дійсна до 31 серпня 2021 року" ?
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/
Хотя здесь
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _new_card/
и здесь
https://welcome-to-ukrsibbank.com/page16582279.html
уже написано - до 31.01.2022....
Кстати, в официальных условиях кешбечной программы по зарплатной Нью кард не сказано, что в случае непоступления зарплаты в течение 60 дней тариф переводится на обычную нью кард
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... le_zkp.pdf
Не сайт, а бардак какой-то.
Ferlakur
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:09
Ferlakur написав:
Не сайт, а бардак какой-то.
Не банк,а баня
Мизантрóп
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:12
Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года. И скорее всего, и после 31 января.
Все действующие зарплатные карты с 11 сентября будут подключены на 6 месяцев (181 день) к кэшбэку.
unknownurl
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