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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1692169316941695>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:12

  ramzes4 написав:Пришло сообщение :shock: Карта (Ньюкард ЗП) открывалась в феврале.

Шановний клієнте, 11.09.2021 тарифний план вашого рахунку 2620* буде змінено на «New Card ЗКП». З цього моменту відбудеться повторне підключення програми кешбеку у розмірі 10% за онлайн покупки на наступні 6 місяців.

Аналогично, но к меня она и так уже ЗКП с февраля.
Подробности:https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/promotional_pages/change_conditions_salary_card_new_card/
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:14

  guntherhouse777 написав:Навіть кредитні кошти можна переказати БЕЗ КОМІСІЇ 💸

✅Швидко та просто переказуйте кошти рідним чи друзям з картки з лімітом через додаток UKRSIB online

✅Ваш кредитний ліміт на картці 49000 грн.

Прислал сибас такую мульку. Но это ж не Пумба?)

главный вопрос или оно попадает в льготный тариф или сразу же процентик начнет капать. А сам перевод может и без комиса быть...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:18

  ol_zy написав:
  ramzes4 написав:Пришло сообщение :shock: Карта (Ньюкард ЗП) открывалась в феврале.

Шановний клієнте, 11.09.2021 тарифний план вашого рахунку 2620* буде змінено на «New Card ЗКП». З цього моменту відбудеться повторне підключення програми кешбеку у розмірі 10% за онлайн покупки на наступні 6 місяців.

Аналогично, но к меня она и так уже ЗКП с февраля.
Подробности:https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/promotional_pages/change_conditions_salary_card_new_card/


То есть, вместо года, как обещали при оформлении, карта будет действовать, всего, 8 месяцев.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23

wig
Виходить, що так.
В майбутньому зарплатки теж тільки на 6 місяців :(
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:26

  wig написав:То есть, вместо года, как обещали при оформлении, карта будет действовать, всего, 8 месяцев.


И это еще оптимистический вариант. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:44

  Aps написав:
  wig написав:То есть, вместо года, как обещали при оформлении, карта будет действовать, всего, 8 месяцев.


И это еще оптимистический вариант. )


Да, в пессимистичном за июль-август, вообще, кєшбека не будет.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:22

Зображення

Что значит "переподклбчены" - обнулят срок и полгода от 11 сент? Или как ? Или старый отработанный срок зачёт ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В смысле, "новым клиентам, которые получат карту после 11 сентября", если "Пропозиція дійсна до 31 серпня 2021 року" ?
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/

Хотя здесь https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _new_card/ и здесь https://welcome-to-ukrsibbank.com/page16582279.html уже написано - до 31.01.2022....

Кстати, в официальных условиях кешбечной программы по зарплатной Нью кард не сказано, что в случае непоступления зарплаты в течение 60 дней тариф переводится на обычную нью кард
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... le_zkp.pdf

Не сайт, а бардак какой-то.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:09

  Ferlakur написав:
Не сайт, а бардак какой-то.

Не банк,а баня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:В смысле, "новым клиентам, которые получат карту после 11 сентября", если "Пропозиція дійсна до 31 серпня 2021 року" ?
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/

Хотя здесь https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _new_card/ и здесь https://welcome-to-ukrsibbank.com/page16582279.html уже написано - до 31.01.2022....

Кстати, в официальных условиях кешбечной программы по зарплатной Нью кард не сказано, что в случае непоступления зарплаты в течение 60 дней тариф переводится на обычную нью кард
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... le_zkp.pdf

Не сайт, а бардак какой-то.
Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года. И скорее всего, и после 31 января.

Все действующие зарплатные карты с 11 сентября будут подключены на 6 месяцев (181 день) к кэшбэку.
unknownurl
 
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