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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:29
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:23
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вас отключат от кэшбэка и подключат на 6 месяцев.
Все это будет в один день (11 сентября), если системы будут работать исправно.
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