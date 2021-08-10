Додано: Сер 11 сер, 2021 16:39

unknownurl написав: Ferlakur написав: В смысле, "новым клиентам, которые получат карту после 11 сентября", если "Пропозиція дійсна до 31 серпня 2021 року" ?

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/

В смысле, "новым клиентам, которые получат карту после 11 сентября", если "Пропозиція дійсна до 31 серпня 2021 року" ? Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года. И скорее всего, и после 31 января. Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года. И скорее всего, и после 31 января.

Все действующие зарплатные карты с 11 сентября будут подключены на 6 месяцев (181 день) к кэшбэку.

В процитированной ссылке всё-таки до 31 августа написано. Может быть, карту и позже можно открыть, но уже без кэшбэка.Вот интересно, что будет с картой, если её открыть сейчас? До 11 сентября будет без КБ?Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?