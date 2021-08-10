Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года. И скорее всего, и после 31 января.
В процитированной ссылке всё-таки до 31 августа написано. Может быть, карту и позже можно открыть, но уже без кэшбэка.
Все действующие зарплатные карты с 11 сентября будут подключены на 6 месяцев (181 день) к кэшбэку.
Вот интересно, что будет с картой, если её открыть сейчас? До 11 сентября будет без КБ?
Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
M-Audio написав:Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
тут не то что отказывают ... они не могут это сделать технически .. кура при мне искренне пыталась это сделать, но при полностью незакрытом счете обычного Нью, система вообще не преджлагало ей в выплывающем списке возможных карт Нью зарплатную для меня. Вот обычную Нью при недозакрытой старой Нью можно не выжидая 45 дней, а зарплатную - нет.
Andey написав:так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту
да. это ж специльный продукт такой и создан для зарплатных "перебизчиков" типа. пошел открыл написал на работе заявление - ипал я ваш зарплатный проект, хочу чтоб на сибаса теперь приходило - согласно закона имею право ! и если после такого заявление подчиненный не ощутит в области заднего прохода болезненные ощущения от детородного органа своего начальника
и его заявление удовлетворят и ему на карту сибаса начнет послупать з/п он будет получать 10%. А если в теч. 2-х мес на карту не будет поступать зарплата, то кешбек станет 5% как по обычной нью. Т.е. открыть вы можете, но 10% у вас будет тока первые 2 мес.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 11 сер, 2021 17:43, всього редагувалось 2 разів.