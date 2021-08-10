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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1693169416951696>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:29

  unknownurl написав:Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года.

Почему вы так думаете?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:
  unknownurl написав:Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года.

Почему вы так думаете?
Страница с информацией о карте имеет выше приоритет над новостью.
Спросите у поддержки, они вам скажут что до 31 января.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:23

  unknownurl написав:Все действующие зарплатные карты с 11 сентября будут подключены на 6 месяцев (181 день) к кэшбэку.

Что бы подключить, сначала надо отключить.
Или, как понимать эту СМС-ку?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

wig написав:
  unknownurl написав:Все действующие зарплатные карты с 11 сентября будут подключены на 6 месяцев (181 день) к кэшбэку.

Что бы подключить, сначала надо отключить.
Или, как понимать эту СМС-ку?
Вас отключат от кэшбэка и подключат на 6 месяцев.
Все это будет в один день (11 сентября), если системы будут работать исправно.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:39

  unknownurl написав:
Ferlakur написав:В смысле, "новым клиентам, которые получат карту после 11 сентября", если "Пропозиція дійсна до 31 серпня 2021 року" ?
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/
Зарплатную карту можно открыть до 31 января 2022 года. И скорее всего, и после 31 января.
В процитированной ссылке всё-таки до 31 августа написано. Может быть, карту и позже можно открыть, но уже без кэшбэка.
Все действующие зарплатные карты с 11 сентября будут подключены на 6 месяцев (181 день) к кэшбэку.
Вот интересно, что будет с картой, если её открыть сейчас? До 11 сентября будет без КБ?

Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  M-Audio написав:В процитированной ссылке всё-таки до 31 августа написано. Может быть, карту и позже можно открыть, но уже без кэшбэка.


Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.01.2022.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _new_card/

  M-Audio написав:Вот интересно, что будет с картой, если её открыть сейчас? До 11 сентября будет без КБ?

Будет с кэшбэком. 11 числа переподключат.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:52

  M-Audio написав:Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?


тут не то что отказывают ... они не могут это сделать технически .. кура при мне искренне пыталась это сделать, но при полностью незакрытом счете обычного Нью, система вообще не преджлагало ей в выплывающем списке возможных карт Нью зарплатную для меня. Вот обычную Нью при недозакрытой старой Нью можно не выжидая 45 дней, а зарплатную - нет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:24

так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:29

  Andey написав:так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту

Открыть скорее всего сможет. А вот получать кэшбек может и не смогЁт ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:36

  Andey написав:так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту


да. это ж специльный продукт такой и создан для зарплатных "перебизчиков" типа.
пошел открыл написал на работе заявление - ипал я ваш зарплатный проект, хочу чтоб на сибаса теперь приходило - согласно закона имею право ! и если после такого заявление подчиненный не ощутит в области заднего прохода болезненные ощущения от детородного органа своего начальника



и его заявление удовлетворят и ему на карту сибаса начнет послупать з/п он будет получать 10%. А если в теч. 2-х мес на карту не будет поступать зарплата, то кешбек станет 5% как по обычной нью. Т.е. открыть вы можете, но 10% у вас будет тока первые 2 мес.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 11 сер, 2021 17:43, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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