Почему вы так думаете?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:29
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:23
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вас отключат от кэшбэка и подключат на 6 месяцев.
Все это будет в один день (11 сентября), если системы будут работать исправно.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:39
В процитированной ссылке всё-таки до 31 августа написано. Может быть, карту и позже можно открыть, но уже без кэшбэка.
Вот интересно, что будет с картой, если её открыть сейчас? До 11 сентября будет без КБ?
Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.01.2022.
Будет с кэшбэком. 11 числа переподключат.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:52
тут не то что отказывают ... они не могут это сделать технически .. кура при мне искренне пыталась это сделать, но при полностью незакрытом счете обычного Нью, система вообще не преджлагало ей в выплывающем списке возможных карт Нью зарплатную для меня. Вот обычную Нью при недозакрытой старой Нью можно не выжидая 45 дней, а зарплатную - нет.
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:24
так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:29
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:36
да. это ж специльный продукт такой и создан для зарплатных "перебизчиков" типа.
пошел открыл написал на работе заявление - ипал я ваш зарплатный проект, хочу чтоб на сибаса теперь приходило - согласно закона имею право ! и если после такого заявление подчиненный не ощутит в области заднего прохода болезненные ощущения от детородного органа своего начальника
и его заявление удовлетворят и ему на карту сибаса начнет послупать з/п он будет получать 10%. А если в теч. 2-х мес на карту не будет поступать зарплата, то кешбек станет 5% как по обычной нью. Т.е. открыть вы можете, но 10% у вас будет тока первые 2 мес.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 11 сер, 2021 17:43, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, liliya_logical, MASolomko, ramaz, stadtisch і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|