|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:42
IMPRINTER написав:тут не то что отказывают ... они не могут это сделать технически .. кура при мне искренне пыталась это сделать, но при полностью незакрытом счете обычного Нью, система вообще не преджлагало ей в выплывающем списке возможных карт Нью зарплатную для меня. Вот обычную Нью при недозакрытой старой Нью можно не выжидая 45 дней, а зарплатную - нет.
Ну как не могут... просто ваша старалась недостаточно.
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:44
unknownurl написав:
Вас отключат от кэшбэка и подключат на 6 месяцев.
Все это будет в один день (11 сентября), если системы будут работать исправно.
Хотелось, что бы вы были правы.
Но, в СМС указан срок подключения, но не указано время отключения.
Вполне могут отключить вчера, а подключить аж 11.09.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4841
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:44
Alpha1251
ну я не знаю как это у вас ... ни у меня ниу кого из знакомых это не получалось ... возхможно способ закрытия нью бывает какой то разный ...
я пробовал и по телефону и сам подавал через сайт .. пока счет не закрылся полностью ничего не получалось
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38046
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6055 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:52
может в виртуальном отделении лучше умеют закрывать счета?
У меня получилось.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2581
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:54
demichh написав:
может в виртуальном отделении лучше умеют закрывать счета?
У меня получилось.
Аналогично. В самом обычном наземном отделении. Правда, дело было в июле.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4841
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|