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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:42
IMPRINTER написав:тут не то что отказывают ... они не могут это сделать технически .. кура при мне искренне пыталась это сделать, но при полностью незакрытом счете обычного Нью, система вообще не преджлагало ей в выплывающем списке возможных карт Нью зарплатную для меня. Вот обычную Нью при недозакрытой старой Нью можно не выжидая 45 дней, а зарплатную - нет.
Ну как не могут... просто ваша старалась недостаточно.
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Alpha1251
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:44
unknownurl написав:
Вас отключат от кэшбэка и подключат на 6 месяцев.
Все это будет в один день (11 сентября), если системы будут работать исправно.
Хотелось, что бы вы были правы.
Но, в СМС указан срок подключения, но не указано время отключения.
Вполне могут отключить вчера, а подключить аж 11.09.
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wig
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:44
Alpha1251
ну я не знаю как это у вас ... ни у меня ниу кого из знакомых это не получалось ... возхможно способ закрытия нью бывает какой то разный ...
я пробовал и по телефону и сам подавал через сайт .. пока счет не закрылся полностью ничего не получалось
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IMPRINTER
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:52
может в виртуальном отделении лучше умеют закрывать счета?
У меня получилось.
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demichh
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:54
demichh написав:
может в виртуальном отделении лучше умеют закрывать счета?
У меня получилось.
Аналогично. В самом обычном наземном отделении. Правда, дело было в июле.
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wig
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Додано: Сер 11 сер, 2021 19:31
IMPRINTER написав: Andey написав:
так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту
да. это ж специльный продукт такой и создан для зарплатных "перебизчиков" типа.
пошел открыл написал на работе заявление - ипал я ваш зарплатный проект, хочу чтоб на сибаса теперь приходило - согласно закона имею право ! и если после такого заявление подчиненный не ощутит в области заднего прохода болезненные ощущения от детородного органа своего начальника
и его заявление удовлетворят и ему на карту сибаса начнет послупать з/п он будет получать 10%. А если в теч. 2-х мес на карту не будет поступать зарплата, то кешбек станет 5% как по обычной нью. Т.е. открыть вы можете, но 10% у вас будет тока первые 2 мес.
То есть можно открыть зарплатную без зарплаты и получить два месяца по 10%?
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2XL
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Додано: Сер 11 сер, 2021 19:35
2XL написав: IMPRINTER написав: Andey написав:
так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту
да. это ж специльный продукт такой и создан для зарплатных "перебизчиков" типа.
пошел открыл написал на работе заявление - ипал я ваш зарплатный проект, хочу чтоб на сибаса теперь приходило - согласно закона имею право ! и если после такого заявление подчиненный не ощутит в области заднего прохода болезненные ощущения от детородного органа своего начальника
и его заявление удовлетворят и ему на карту сибаса начнет послупать з/п он будет получать 10%. А если в теч. 2-х мес на карту не будет поступать зарплата, то кешбек станет 5% как по обычной нью. Т.е. открыть вы можете, но 10% у вас будет тока первые 2 мес.
То есть можно открыть зарплатную без зарплаты и получить два месяца по 10%?
теоретически
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cohan
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:46
Для получения приветственных баллов бильше за новую ньюкарту обязательно сделать платеж или не обязательно?
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valya
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Додано: Сер 11 сер, 2021 22:44
а если открыть зарплатную New Card и на нее будет приходить например соц. помощь это будет считаться как зп?
и что делать если только переоткрыл обычную ньюкард?
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Andey
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