IMPRINTER написав:

Andey написав: так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту так я шото не понял. может ли обычный человек с улицы открыть зарплатную New Card, даже если нигде не работает? или не планирует получать зп на эту карту

да. это ж специльный продукт такой и создан для зарплатных "перебизчиков" типа.пошел открыл написал на работе заявление - ипал я ваш зарплатный проект, хочу чтоб на сибаса теперь приходило - согласно закона имею право ! и если после такого заявление подчиненный не ощутит в области заднего прохода болезненные ощущения от детородного органа своего начальникаи его заявление удовлетворят и ему на карту сибаса начнет послупать з/п он будет получать 10%. А если в теч. 2-х мес на карту не будет поступать зарплата, то кешбек станет 5% как по обычной нью. Т.е. открыть вы можете, но 10% у вас будет тока первые 2 мес.