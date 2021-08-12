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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:25
M-Audio написав:
Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
Так, мені відкрили
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:16
Ferlakur написав:
Смс о подключении кешбека зарплатникам так и нет? Че вы поддержку не терзаете?
Мне и в том году когда впервые НК открывал так и не было никакого СМС (или недели через 2 пришло), но КБ был сразу, т.к. платил через пару дней и КБ был.
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ol_zy
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:55
Sain_повернувся написав: M-Audio написав:
Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
Так, мені відкрили
А меня сегодня послали уже и в Запорожье. Правда, уверяют, что условия изменились, и нужную карту всё же можно будет открыть и после 31 августа. В таком случае проще подождать, пока всё-таки пройдёт 45 дней, и не ломиться в закрытые двери.
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M-Audio
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