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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  M-Audio написав:Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?

Так, мені відкрили
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:16

  Ferlakur написав:Смс о подключении кешбека зарплатникам так и нет? Че вы поддержку не терзаете?

Мне и в том году когда впервые НК открывал так и не было никакого СМС (или недели через 2 пришло), но КБ был сразу, т.к. платил через пару дней и КБ был.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:55

  Sain_повернувся написав:
  M-Audio написав:Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?

Так, мені відкрили
А меня сегодня послали уже и в Запорожье. Правда, уверяют, что условия изменились, и нужную карту всё же можно будет открыть и после 31 августа. В таком случае проще подождать, пока всё-таки пройдёт 45 дней, и не ломиться в закрытые двери.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:51

  M-Audio написав:
  Hit777 написав:
  Hit777 написав:Открыта зарплатная NEW Card, СМС по кешбеку сказали будет после зачисления зарплаты. А если не будет зарплаты. то и кешбека не будет, даже 5%? Кто пользуется зарплатной без зарплаты, подскажите?

Отвечаю на свой же вопрос), в чате написали, что услуга кешбека подключается на следующий раб день, но дождитесь смс. На следующий рабочий день уточняю по кешбеку- пишут услуга подключена, но смс нет. Перезваниваю уточнить - да кешбек подключен, но смс нет так и не пришел...

А выясняли какой кэшбэк - стандартный 5% или зарплатный 10%? Потому что была информация о том, что зарплатный подключается где-то 10-15 числа следующего месяца после первого поступления зарплаты.

Я, когда перевел на ЗКП в начале года, то получил 10% уже после трат в месяц перевода, т.е. сразу ни о каком след. месяце после з/п и речи не было.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:04

  Sain_повернувся написав:
  MASolomko написав:Sain_повернувся, через чат на оформлення зп NEW не записують.

мене вчора записали. Була картка NEW CARD, написав в чат менеджеру що хочу перейти на тариф NEW CARD ЗП, сказали одночасно мати 2 неможна, тому прийняли заявку на закриття NEW CARD і спитали на яку годину і в яке відділення мені зручно підійти для оформлення NEW CARD ЗП. Сьогодні прийшов у відділення і сказав який тариф хочу, що цікавить картка з кешбеком 10%, мені роздрукували договір з ЗП ALL INCLUSIVE, я повідомив що це не той тариф який я хочу, на що менеджер відповів що це один продукт просто має різні внутрішні назви

не - не то открыли. Закрывайте и открывайте по новой. Моим тоже через 45 дней после закрытия сначала пытались открыть нечто, но сказали, что карта именная и будет через 5 дней - я сразу сказал вы не то открываете, должна быть мгновенка НК ЗКП, тогда начались звонки и консультации и через пол часа выдали НК ЗКП, со второй картой уже было быстро 5-10 мин и НК ЗКП получена. И еще уточнял, что должна быть НК ЗКП с кешбеком 10% за онлайн.
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