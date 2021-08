MASolomko написав: Sain_повернувся, через чат на оформлення зп NEW не записують. Sain_повернувся, через чат на оформлення зп NEW не записують.

мене вчора записали. Була картка NEW CARD, написав в чат менеджеру що хочу перейти на тариф NEW CARD ЗП, сказали одночасно мати 2 неможна, тому прийняли заявку на закриття NEW CARD і спитали на яку годину і в яке відділення мені зручно підійти для оформлення NEW CARD ЗП. Сьогодні прийшов у відділення і сказав який тариф хочу, що цікавить картка з кешбеком 10%, мені роздрукували договір з ЗП ALL INCLUSIVE, я повідомив що це не той тариф який я хочу, на що менеджер відповів що це один продукт просто має різні внутрішні назви