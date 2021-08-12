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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:25
M-Audio написав:
Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
Так, мені відкрили
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:16
Ferlakur написав:
Смс о подключении кешбека зарплатникам так и нет? Че вы поддержку не терзаете?
Мне и в том году когда впервые НК открывал так и не было никакого СМС (или недели через 2 пришло), но КБ был сразу, т.к. платил через пару дней и КБ был.
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ol_zy
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:55
Sain_повернувся написав: M-Audio написав:
Насущный вопрос: есть ли положительный опыт открытия New Card ЗП до истечения 45 дней после закрытия New Card (простой)? У нас в городе отделение одно, и в нём категорически отказываются это делать. Но в ближайшее время буду в Запорожье, в связи с чем вопрос: стоит ли тратить время на посещение отделения там с этим вопросом? Может быть, даже кто-то подскажет, в какое отделение лучше податься?
Так, мені відкрили
А меня сегодня послали уже и в Запорожье. Правда, уверяют, что условия изменились, и нужную карту всё же можно будет открыть и после 31 августа. В таком случае проще подождать, пока всё-таки пройдёт 45 дней, и не ломиться в закрытые двери.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:51
M-Audio написав: Hit777 написав: Hit777 написав:
Открыта зарплатная NEW Card, СМС по кешбеку сказали будет после зачисления зарплаты. А если не будет зарплаты. то и кешбека не будет, даже 5%? Кто пользуется зарплатной без зарплаты, подскажите?
Отвечаю на свой же вопрос), в чате написали, что услуга кешбека подключается на следующий раб день, но дождитесь смс. На следующий рабочий день уточняю по кешбеку- пишут услуга подключена, но смс нет. Перезваниваю уточнить - да кешбек подключен, но смс нет так и не пришел...
А выясняли какой кэшбэк - стандартный 5% или зарплатный 10%? Потому что была информация о том, что зарплатный подключается где-то 10-15 числа следующего месяца после первого поступления зарплаты.
Я, когда перевел на ЗКП в начале года, то получил 10% уже после трат в месяц перевода, т.е. сразу ни о каком след. месяце после з/п и речи не было.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:04
Sain_повернувся написав: MASolomko написав:
Sain_повернувся, через чат на оформлення зп NEW не записують.
мене вчора записали. Була картка NEW CARD, написав в чат менеджеру що хочу перейти на тариф NEW CARD ЗП, сказали одночасно мати 2 неможна, тому прийняли заявку на закриття NEW CARD і спитали на яку годину і в яке відділення мені зручно підійти для оформлення NEW CARD ЗП. Сьогодні прийшов у відділення і сказав який тариф хочу, що цікавить картка з кешбеком 10%, мені роздрукували договір з ЗП ALL INCLUSIVE, я повідомив що це не той тариф який я хочу, на що менеджер відповів що це один продукт просто має різні внутрішні назви
не - не то открыли. Закрывайте и открывайте по новой. Моим тоже через 45 дней после закрытия сначала пытались открыть нечто, но сказали, что карта именная и будет через 5 дней - я сразу сказал вы не то открываете, должна быть мгновенка НК ЗКП, тогда начались звонки и консультации и через пол часа выдали НК ЗКП, со второй картой уже было быстро 5-10 мин и НК ЗКП получена. И еще уточнял, что должна быть НК ЗКП с кешбеком 10% за онлайн.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:55
ol_zy написав:
не - не то открыли. Закрывайте и открывайте по новой. Моим тоже через 45 дней после закрытия сначала пытались открыть нечто, но сказали, что карта именная и будет через 5 дней - я сразу сказал вы не то открываете, должна быть мгновенка НК ЗКП, тогда начались звонки и консультации и через пол часа выдали НК ЗКП, со второй картой уже было быстро 5-10 мин и НК ЗКП получена. И еще уточнял, что должна быть НК ЗКП с кешбеком 10% за онлайн.
Питання вирішили в той же день, дали сорі бонуси і поміняли менеджера. Помилковий пакет закрили, відкрили інший - правильний. Результат - НК ЗКП відкрили на наступний день після закриття НК, єдине, досі не отримав смс про активацію кешбека.
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:37
Sain_повернувся написав:
Результат - НК ЗКП , досі не отримав смс про активацію кешбека.
Хтось з форумчан отримав СМС о кешбеке (по НК ЗКП), з 15.07.2021 ?
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jay2004
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:00
jay2004 написав: Sain_повернувся написав:
Результат - НК ЗКП , досі не отримав смс про активацію кешбека.
Хтось з форумчан отримав СМС о кешбеке (по НК ЗКП), з 15.07.2021 ?
о подключении кешбека или о чем?
смс о подключении щас не приходит ... можете позвонить уточнить ...
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:02
IMPRINTER написав:
о подключении кешбека или о чем?
смс о подключении щас не приходит ... можете позвонить уточнить ...
Уточнить, что не приходит? Или что подключили к программе?
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2XL
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:03
2XL написав:
IMPRINTER написав:
о подключении кешбека или о чем?
смс о подключении щас не приходит ... можете позвонить уточнить ...
Уточнить, что не приходит? Или что подключили к программе?
подключили или нет ... они вам надовут точное время и дату когда вас подключили
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IMPRINTER
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