IMPRINTER
а як зараз підключають до КБ програми, на наступний робочий день?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:06
IMPRINTER
а як зараз підключають до КБ програми, на наступний робочий день?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
утоянював в чаті, сказали що тепер смс про підключення приходить на протязі 3-х робочих
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У кого то есть кредитка с рассрочкой в Эпицентре, какие там нюансы?
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