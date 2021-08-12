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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:06
IMPRINTER
а як зараз підключають до КБ програми, на наступний робочий день?
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greenozon
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:16
Да, как и обычная ньюкарт, только смс не приходит.
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demichh
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:56
утоянював в чаті, сказали що тепер смс про підключення приходить на протязі 3-х робочих
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:28
У кого то есть кредитка с рассрочкой в Эпицентре, какие там нюансы?
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2XL
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:33
2XL написав:
У кого то есть кредитка с рассрочкой в Эпицентре, какие там нюансы?
этот какая? только ж для Леруа вроде есть
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cohan
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:18
jay2004 написав: Sain_повернувся написав:
Результат - НК ЗКП , досі не отримав смс про активацію кешбека.
Хтось з форумчан отримав СМС о кешбеке (по НК ЗКП), з 15.07.2021 ?
Вчора оформив. Смс не отримав. Написав в чат - підтвердили, що кешбек активований
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:59
Rimlyanin1 написав:
Написав в чат - підтвердили, що кешбек активований
5% чи 10%?
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klug
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