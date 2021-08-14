RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1695169616971698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:06

IMPRINTER
а як зараз підключають до КБ програми, на наступний робочий день?
greenozon
 
Повідомлень: 11693
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:16

Да, как и обычная ньюкарт, только смс не приходит.
demichh
 
Повідомлень: 2584
З нами з: 09.12.10
Подякував: 133 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

утоянював в чаті, сказали що тепер смс про підключення приходить на протязі 3-х робочих
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 990
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У кого то есть кредитка с рассрочкой в Эпицентре, какие там нюансы?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:33

  2XL написав:У кого то есть кредитка с рассрочкой в Эпицентре, какие там нюансы?


этот какая? только ж для Леруа вроде есть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

jay2004 написав:
  Sain_повернувся написав: Результат - НК ЗКП , досі не отримав смс про активацію кешбека.


Хтось з форумчан отримав СМС о кешбеке (по НК ЗКП), з 15.07.2021 ?
Вчора оформив. Смс не отримав. Написав в чат - підтвердили, що кешбек активований
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 343
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:59

  Rimlyanin1 написав:Написав в чат - підтвердили, що кешбек активований

5% чи 10%?
klug
 
Повідомлень: 6004
З нами з: 18.08.14
Подякував: 261 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 06:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

klug написав:
  Rimlyanin1 написав:Написав в чат - підтвердили, що кешбек активований

5% чи 10%?
А яка різниця? В вересні дізнаюсь.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 343
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:39

  greenozon написав:IMPRINTER
а як зараз підключають до КБ програми, на наступний робочий день?


да, меня подключили в 16:52 на сл день.
хотя раньше обічно подключали утром ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38060
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6057 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Панове, підкажіть що робити в моїй ситуації
Закрив у червні ньюкард і в серпні відкрив нову нью. У додатку світиться, що виявляється, нова картка приймає участь в екстрабільше і навіть є 8 балів ( але це насправді на старій, закритій картці було 8 балів) І відповідно у додатку нема пімпи "зареєструвати картку у мастеркардбільше" А в самому акку мастеркардбільше світиться лише стара закрита картка з 8 балами, (як і повино бути), а нової картки немає. Тож що, пролетів я з 1000 або 3000 вітальних бонусів за реєстрацію нової картки? Чи спробувати зареєструвати через сам сайт мастеркардбільше?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 02.09.19
Подякував: 115 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1695169616971698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, arkavs, Ferlakur, Vorlon і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19251)
15.08.2021 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.