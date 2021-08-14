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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:32

1finanсier ну можно почитать пару страниц назад и найти информацию, что надо просто подождать
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:02

  omb написав:1finanсier ну можно почитать пару страниц назад и найти информацию, что надо просто подождать

Ну як би майже два тижні пройшло - 2го серпня оформлював. Чи треба ще більше чекати?
1finanсier
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Повідомлень: 334
З нами з: 02.09.19
Подякував: 115 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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  #<1 ... 1696169716981699
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