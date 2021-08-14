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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 14:32
1finanсier ну можно почитать пару страниц назад и найти информацию, что надо просто подождать
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omb
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:02
omb написав:1finanсier
ну можно почитать пару страниц назад и найти информацию, что надо просто подождать
Ну як би майже два тижні пройшло - 2го серпня оформлював. Чи треба ще більше чекати?
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1finanсier
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