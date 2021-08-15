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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 14:32
1finanсier ну можно почитать пару страниц назад и найти информацию, что надо просто подождать
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omb
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:02
omb написав:1finanсier
ну можно почитать пару страниц назад и найти информацию, что надо просто подождать
Ну як би майже два тижні пройшло - 2го серпня оформлював. Чи треба ще більше чекати?
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1finanсier
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:56
1finanсier, если 2 числа получили новую карту, то руками добавьте её в кабинет Mastercard більше. В случае после добавления отображения накопления серебряных монет, необходимо произвести подключение карты со стороны банка для накопления золотых монет.
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MASolomko
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Додано: Нед 15 сер, 2021 17:57
MASolomko написав:
1finanсier, если 2 числа получили новую карту, то руками добавьте её в кабинет Mastercard більше. В случае после добавления отображения накопления серебряных монет, необходимо произвести подключение карты со стороны банка для накопления золотых монет.
Тобто якщо сам додам і будуть лише срібні монети, підключити з боку банку до накопичення золотих монет? Але як підключити? І по-друге - якось же отримують тисячу( або три тисячі) вітальних монет. То ж тепер "плакалі маі денюшкі"(с)?
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1finanсier
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Додано: Нед 15 сер, 2021 21:49
1finanсier, я добавлял карту вручную, сначала были серебряные баллы. После подключения карты самому в приложении (или подача разрешения на участие в программе), карта стала "нести" золотые яйца.
Приветственные баллы я получил )))
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MASolomko
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Додано: Нед 15 сер, 2021 22:24
MASolomko написав:
1finanсier, я добавлял карту вручную, сначала были серебряные баллы. После подключения карты самому в приложении (или подача разрешения на участие в программе), карта стала "нести" золотые яйца.
Приветственные баллы я получил )))
Дякую, буду пробувати
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1finanсier
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