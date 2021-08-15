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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:43

Писал сообщение о том, что его как-то странно до сих пор нет, а он и прилетел. Хух, думал нас таки кинули :)
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:49

  Monk23 написав:Писал сообщение о том, что его как-то странно до сих пор нет, а он и прилетел. Хух, думал нас таки кинули :)

Ага, тоже пришел... 2 копейки недодали!! :evil:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто-нибудь с июльской ZKP, но без СМС о подключении к программе, подтвердите получение 1й части КБ, пожалуйста.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У меня зарплатка, потратил в июле 8948, т.е. должно было прийти 447,40 сейчас и еще столько же до 20 августа. А мне начислили 51,30 грн.
Stigmated
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:18

  Alpha1251 написав:Кто-нибудь с июльской ZKP, но без СМС о подключении к программе, подтвердите получение 1й части КБ, пожалуйста.

А что, вторая часть еще будет?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:20

Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:25

  sonechko написав:Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?

Всегда так было
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:28

  velvet написав:
  sonechko написав:Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?

Всегда так было

Портмоне ж % берет за свои услуги? Может лучше тогда ПУМБ?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:41

уважаемые, читать все нету времени. На странице банки нету информации.

Какой реальный КБ% по новой системе? 0.8%?

Менялись ли условия в прихвате? Я зашел в МС.Бiльше через Сиб, и там увидел карты прихвата и баллы на 2000грн.

И какой КБ в Востоке?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:44

  sonechko написав:Портмоне ж % берет за свои услуги? Может лучше тогда ПУМБ?

У кого берет, а у кого и не берет.
Может и ПУМБ лучше. Ваша жизнь, вам решать.
ramzes4
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