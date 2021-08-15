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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:59
Кто-нибудь с июльской ZKP, но без СМС о подключении к программе, подтвердите получение 1й части КБ, пожалуйста.
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Alpha1251
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:04
У меня зарплатка, потратил в июле 8948, т.е. должно было прийти 447,40 сейчас и еще столько же до 20 августа. А мне начислили 51,30 грн.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:18
Alpha1251 написав:
Кто-нибудь с июльской ZKP, но без СМС о подключении к программе, подтвердите получение 1й части КБ, пожалуйста.
А что, вторая часть еще будет?
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wig
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:20
Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?
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sonechko
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:25
sonechko написав:
Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?
Всегда так было
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velvet
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:28
velvet написав: sonechko написав:
Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?
Всегда так было
Портмоне ж % берет за свои услуги? Может лучше тогда ПУМБ?
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sonechko
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:41
уважаемые, читать все нету времени. На странице банки нету информации.
Какой реальный КБ% по новой системе? 0.8%?
Менялись ли условия в прихвате? Я зашел в МС.Бiльше через Сиб, и там увидел карты прихвата и баллы на 2000грн.
И какой КБ в Востоке?
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proftpd66
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:44
sonechko написав:
Портмоне ж % берет за свои услуги? Может лучше тогда ПУМБ?
У кого берет, а у кого и не берет.
Может и ПУМБ лучше. Ваша жизнь, вам решать.
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ramzes4
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