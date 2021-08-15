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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:47
wig Они делят 10% кэшбека на 2 раза:
- 5% 16 числа.
- 5% с 16 до 20 числа.
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Stigmated
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:56
proftpd66 написав:
уважаемые, читать все нету времени.
Шо так? Битва на мясорубках все время забрала?
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Мизантрóп
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:01
Stigmated написав:wig
Они делят 10% кэшбека на 2 раза:
- 5% 16 числа.
- 5% с 16 до 20 числа.
Да, читал такое. А на практике, действительно у кого зп приходит вторая доза отдельно?
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wig
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:04
wig
Ну да, так и приходит. У меня зарплатная нью кард с февраля.
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Stigmated
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:09
Аналогично, калькулятор видать поломался у них.
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Monk23
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:41
sonechko написав: velvet написав: sonechko написав:
Кэшбек коммуналки при оплате через моб приложение не начислили, говорят только портмоне. И давно такие правила?
Всегда так было
Портмоне ж % берет за свои услуги? Может лучше тогда ПУМБ?
Платите на сайте Привата, там как правило от 1 грн. комис. за платёж
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velvet
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:44
Stigmated написав:
У меня зарплатка, потратил в июле 8948, т.е. должно было прийти 447,40 сейчас и еще столько же до 20 августа. А мне начислили 51,30 грн.
Stigmated написав:wig
У меня зарплатная нью кард с февраля.
Реальна ЗП туди коли заходила востаннє? Може Вас розжалували?
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klug
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:57
klug написав: Stigmated написав:
У меня зарплатка, потратил в июле 8948, т.е. должно было прийти 447,40 сейчас и еще столько же до 20 августа. А мне начислили 51,30 грн.
Stigmated написав:wig
У меня зарплатная нью кард с февраля.
Реальна ЗП туди коли заходила востаннє? Може Вас розжалували?
2 раза в месяц заходит стабильно. 13 августа был аванс.
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Stigmated
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Додано: Пон 16 сер, 2021 13:36
Мизантрóп написав: proftpd66 написав:
уважаемые, читать все нету времени.
Шо так? Битва на мясорубках все время забрала?
Я вложился в Монеро, чтобы поддержать Мексику и Колумбия во имя Пабло Эскобара.
Уже кэшбек 50к грн из 100к грн
Жду, кэшбек минимум 600к грн
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proftpd66
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